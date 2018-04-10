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04. 10. 2018

Стрельба в Южной Каролине: выросло число пострадавших

В результате стрельбы в американском штате Южная Каролина погиб один полицейский, еще семеро пострадали. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.

Как информирует агентство AP, власти идентифицировали стрелка как 74-летнего вьетнамца Фредерика Хопкинса.

Панее в штате Миссисипи во время перестрелки погибли двое полицейских. Кроме того, неизвестный открыл стрельбу в доме престарелых в США.

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Источник: korrespondent.net

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