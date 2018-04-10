Стрельба в Южной Каролине: выросло число пострадавших

В результате стрельбы в американском штате Южная Каролина погиб один полицейский, еще семеро пострадали. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.

Как информирует агентство AP, власти идентифицировали стрелка как 74-летнего вьетнамца Фредерика Хопкинса.

Панее в штате Миссисипи во время перестрелки погибли двое полицейских. Кроме того, неизвестный открыл стрельбу в доме престарелых в США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net