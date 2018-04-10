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04. 10. 2018

Сенат США признал Голодомор в Украине геноцидом

Американский США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом в четверг, 4 октября, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сенат включил в документ выводы правительственной комиссии США по голоду в Украине (от 22 апреля 1988 года) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годов геноцид против украинцев".

Таким образом, в резолюции осуждаются систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа, высказываются соболезнования жертвам и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

"Проект подобной резолюции был также утвержден комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и теперь ожидает рассмотрения во время пленарного заседания", - сообщили в посольстве.

Отметим, Голодомор признан геноцидом украинского народа в 12 американских штатах.

Как сообщалось, выступая на Генассамблее ООН президент Петр Порошенко призвал ООН принять декларацию о Голодоморе в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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