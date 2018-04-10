Луценко рассказал о закрытии дел против добровольцев

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по его решению были закрыты десятки тысяч дел, возбужденных против добровольцев, которые воюют за Украину. Об этом он сообщил в четверг, 4 октября, во время выступления с трибуны Верховной Рады, сообщает УНН.

"Десятки тысяч, я подчеркиваю десятки тысяч закрытых дел против наших героев, которые так или иначе ошибались, но с моей точки зрения, не совершали уголовные преступления - мною принято лично (по закрытию этих дел - ред.)", - сообщил Луценко.

Генпрокурор также добавил, что дело Тимура Тумгоева рассматривалась два года. И за это время никто не сообщил ГПУ о том, что он принимал участие в военных действиях.

"За несколько дней до окончательного решения суда о его экстрадиции, я встретился с господином Ярошем. Таким образом, я исключаю, что специально, зная об участии человека в войне на стороне Украины отправил его в РФ. Заявляю, как Генпрокурор, что каждый человек, который принимал участие на стороне Украины в украинско-российской войне не может быть экстрадирован в РФ или ее сателлиты", - заявил Луценко.

Напомним, ранее ГПУ возбудила дело по факту экстрадиции в Россию Тимура Тумгоева.

А в Николаеве освободили чеченца, арестованного по требованию РФ. Его экстрадиции в Россию не будет.

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Источник: korrespondent.net