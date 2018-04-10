Луценко рассказал о закрытии дел против добровольцев

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по его решению были закрыты десятки тысяч дел, возбужденных против добровольцев, которые воюют за Украину. Об этом он сообщил в четверг, 4 октября, во время выступления с трибуны Верховной Рады, сообщает УНН.
"Десятки тысяч, я подчеркиваю десятки тысяч закрытых дел против наших героев, которые так или иначе ошибались, но с моей точки зрения, не совершали уголовные преступления - мною принято лично (по закрытию этих дел - ред.)", - сообщил Луценко.
Генпрокурор также добавил, что дело Тимура Тумгоева рассматривалась два года. И за это время никто не сообщил ГПУ о том, что он принимал участие в военных действиях.
"За несколько дней до окончательного решения суда о его экстрадиции, я встретился с господином Ярошем. Таким образом, я исключаю, что специально, зная об участии человека в войне на стороне Украины отправил его в РФ. Заявляю, как Генпрокурор, что каждый человек, который принимал участие на стороне Украины в украинско-российской войне не может быть экстрадирован в РФ или ее сателлиты", - заявил Луценко.
Напомним, ранее ГПУ возбудила дело по факту экстрадиции в Россию Тимура Тумгоева.
А в Николаеве освободили чеченца, арестованного по требованию РФ. Его экстрадиции в Россию не будет.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.