Dancing Queen. Почему Тереза Мэй странно танцует

В Британии прошла конференция Консервативной партии, которая переживает один из тяжелейших для себя периодов в новейшей истории из-за выхода из Евросоюза.
Конференция завершилась выступлением премьер-министра Терезы Мэй, в ходе которого она в очередной раз станцевала. Корреспондент.net рассказывает подробности.
Королева танцев Мэй
Тереза Мэй вышла на сцену под песню кульовой группы ABBA Dancing Queen. При этом она действительно пританцовывала, чем вызвала воодушевление в зале, а в ходе речи несколько раз пошутила.
Танец Мэй был отсылкой к ее визиту в Южную Африку и Кению в августе этого года. Вместе с представителями ООН она стала первым председателем правительства Великобритании, который посетил эту территорию бывших колоний за 30 лет.
В честь ее приезда дети станцевали африканские традиционные танцы и она решила их повторить. Не очень пластичные движения британского премьера разлетелись по всему интернету и стали поводом для шуток и мемов.
Кроме того, свое выступление Мэй сопроводила сопроводила шуткой, которая отсылает к прошлогодней конференции, на которой британский премьер постоянно покашливала, мешая вникнуть в суть своих тезисов.
В этот раз Мэй заранее извинилась перед публикой за свой возможный кашель во время выступления с речью и объяснила свое плохое самочувствие тем, что она не спала всю ночь, пока клеила фон. Отвалившийся задний баннер стал еще одним компонентом ее полного фиаско в прошлом году.
Заместитель председателя Консервативной партии в Twitter написал, что считает танец Мжй первокласным, а член парламента Майкл Фабрикант назвал ее движения "абсолютно прекрасными".
Однако автор еженедельной колонки издания Times Мэтт Чорли прокомментировал так: "ЭТО. НЕ. НОРМАЛЬНО".
Некоторые посчитали, что танцы должны были снять напряжение в прессе по вопросу выхода Великобритании из ЕС.
Выступление британского премьера также прокомментировал участник группы ABBA Бьорн Ульвеус.
"Я - европеец, и мне действительно грустно от того, что некоторые британцы не хотят оставаться со своими друзьями. Я просто не понимаю этого", - написал он.
Общественность также реагировала и на реверансы Мэй, которыми она приветствует членов королевской семьи. Чрезмерно глубокие поклоны и выставленная скрещенная в приседании нога в этом году уже дважды привлекали внимание прессы и социальных сетей.
Cмотрите фотогалерею: Dancing Queen. Почему Тереза Мэй странно танцует
Тяжелый выход из ЕС
Одной из главных тем конференции был выход Великобритании из ЕС. Консерваторы переживают партийный кризис, спровоцированный пробуксовкой переговоров с Евросоюзом об условиях Brexit.
"Одна из причин, почему нам необходимо быть сплоченными, состоит в том, что мы вступаем в самую сложную фазу переговоров. Я делаю то, что в наших национальных интересах. Первое - уважение результатов референдума. Второе - установление хороших отношений в торговой сфере и сфере безопасности с нашими союзниками, после того как мы выйдем из ЕС", - сказала Мэй.
Консерваторы так и не пришли к единому мнению, что такое "хорошие отношения" с Евросоюзом.
Королевство должно выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Правительство Терезы Мэй представило в июле мягкий Brexit в котором предлагалось, с одной стороны, запретить гражданам ЕС свободно жить и работать в Великобритании, а с другой - сможет продолжать свободную торговлю с блоком, а условия на границе Великобритании с Северной Ирландией, которая остается членом ЕС, не изменятся.
Стоит отметить, что многие британцы продолжают выступать за сохранение членства в ЕС, а ряд ведущих экономистов предрекает драматические последствия для британской экономики в случае "жесткого" разрыва.
Министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис выступали за более жесткий план, поэтому ушли в отставку. Он предполагает выхода королевства из ЕС без предварительного заключения двусторонних торговых, таможенных и других договоров.
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил на саммите в сентябре, что план Терезы Мэй работать не будет. Он пообещал, что без договоренности по ирландской границе ЕС не подпишет соглашения о Brexit.
Президент Франции Эммануэль Макрон также раскритиковал Великобританию. Он назвал британских политиков, которые выступают за отделение от ЕС, "лжецами, которые ввели страну в заблуждение по поводу цены Brexit".
Как писали СМИ, на этом саммите канцлер Германии Ангела Меркель публично отказалась поприветствовать Мэй, которая встречала лидеров стран Евросоюза на саммите в Зальцбурге.
Мэй при приближении Меркель улыбнулась и подалась вперед, однако немецкий лидер проигнорировала инициативу главы британского правительства и прошла мимо, чтобы поприветствовать президента Литвы Далю Грибаускайте, пишет Daily Express.
Как отмечают зарубежные политологи, причиной публичного выражения недовольства Ангелой Меркель стал провал переговоров Лондона с Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза.
Проевропейская Guardian и консервативная Times сошлись на том, что и само выступление премьер-министра в Зальцбурге было "унижением".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.