Dancing Queen. Почему Тереза Мэй странно танцует

В Британии прошла конференция Консервативной партии, которая переживает один из тяжелейших для себя периодов в новейшей истории из-за выхода из Евросоюза.

Конференция завершилась выступлением премьер-министра Терезы Мэй, в ходе которого она в очередной раз станцевала. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Королева танцев Мэй

Тереза Мэй вышла на сцену под песню кульовой группы ABBA Dancing Queen. При этом она действительно пританцовывала, чем вызвала воодушевление в зале, а в ходе речи несколько раз пошутила.

Танец Мэй был отсылкой к ее визиту в Южную Африку и Кению в августе этого года. Вместе с представителями ООН она стала первым председателем правительства Великобритании, который посетил эту территорию бывших колоний за 30 лет.

В честь ее приезда дети станцевали африканские традиционные танцы и она решила их повторить. Не очень пластичные движения британского премьера разлетелись по всему интернету и стали поводом для шуток и мемов.

Кроме того, свое выступление Мэй сопроводила сопроводила шуткой, которая отсылает к прошлогодней конференции, на которой британский премьер постоянно покашливала, мешая вникнуть в суть своих тезисов.

В этот раз Мэй заранее извинилась перед публикой за свой возможный кашель во время выступления с речью и объяснила свое плохое самочувствие тем, что она не спала всю ночь, пока клеила фон. Отвалившийся задний баннер стал еще одним компонентом ее полного фиаско в прошлом году.

Заместитель председателя Консервативной партии в Twitter написал, что считает танец Мжй первокласным, а член парламента Майкл Фабрикант назвал ее движения "абсолютно прекрасными".

Однако автор еженедельной колонки издания Times Мэтт Чорли прокомментировал так: "ЭТО. НЕ. НОРМАЛЬНО".

Некоторые посчитали, что танцы должны были снять напряжение в прессе по вопросу выхода Великобритании из ЕС.

Выступление британского премьера также прокомментировал участник группы ABBA Бьорн Ульвеус.

"Я - европеец, и мне действительно грустно от того, что некоторые британцы не хотят оставаться со своими друзьями. Я просто не понимаю этого", - написал он.

Общественность также реагировала и на реверансы Мэй, которыми она приветствует членов королевской семьи. Чрезмерно глубокие поклоны и выставленная скрещенная в приседании нога в этом году уже дважды привлекали внимание прессы и социальных сетей.

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Тяжелый выход из ЕС

Одной из главных тем конференции был выход Великобритании из ЕС. Консерваторы переживают партийный кризис, спровоцированный пробуксовкой переговоров с Евросоюзом об условиях Brexit.

"Одна из причин, почему нам необходимо быть сплоченными, состоит в том, что мы вступаем в самую сложную фазу переговоров. Я делаю то, что в наших национальных интересах. Первое - уважение результатов референдума. Второе - установление хороших отношений в торговой сфере и сфере безопасности с нашими союзниками, после того как мы выйдем из ЕС", - сказала Мэй.

Консерваторы так и не пришли к единому мнению, что такое "хорошие отношения" с Евросоюзом.

Королевство должно выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Правительство Терезы Мэй представило в июле мягкий Brexit в котором предлагалось, с одной стороны, запретить гражданам ЕС свободно жить и работать в Великобритании, а с другой - сможет продолжать свободную торговлю с блоком, а условия на границе Великобритании с Северной Ирландией, которая остается членом ЕС, не изменятся.

Стоит отметить, что многие британцы продолжают выступать за сохранение членства в ЕС, а ряд ведущих экономистов предрекает драматические последствия для британской экономики в случае "жесткого" разрыва.

Министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис выступали за более жесткий план, поэтому ушли в отставку. Он предполагает выхода королевства из ЕС без предварительного заключения двусторонних торговых, таможенных и других договоров.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил на саммите в сентябре, что план Терезы Мэй работать не будет. Он пообещал, что без договоренности по ирландской границе ЕС не подпишет соглашения о Brexit.

Президент Франции Эммануэль Макрон также раскритиковал Великобританию. Он назвал британских политиков, которые выступают за отделение от ЕС, "лжецами, которые ввели страну в заблуждение по поводу цены Brexit".

Как писали СМИ, на этом саммите канцлер Германии Ангела Меркель публично отказалась поприветствовать Мэй, которая встречала лидеров стран Евросоюза на саммите в Зальцбурге.

Мэй при приближении Меркель улыбнулась и подалась вперед, однако немецкий лидер проигнорировала инициативу главы британского правительства и прошла мимо, чтобы поприветствовать президента Литвы Далю Грибаускайте, пишет Daily Express.

Как отмечают зарубежные политологи, причиной публичного выражения недовольства Ангелой Меркель стал провал переговоров Лондона с Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза.

Проевропейская Guardian и консервативная Times сошлись на том, что и само выступление премьер-министра в Зальцбурге было "унижением".

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Источник: korrespondent.net