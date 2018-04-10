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04. 10. 2018

Рада отказалась лишить мандата нардепа Журжия

Верховная Рада на заседании в четверг, 4 октября, не поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата из фракции Самопомич Андрея Журжия. Прошение депутата поддержали только 175 коллег.

Отметим, Журжий написал заявление о досрочном сложении полномочий народного депутата по собственному желанию еще в июле.

В то же время, Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Ирины Ефремовой (Народный фронт) и Татьяны Юзьковой (Радикальная партия) в связи их назначением членами Центральной избирательной комиссии.

Ранее сегодня Рада не разрешила снять депутатскую неприкосновенность с нардепа Сергея Дунаева (Оппозиционный блок).

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Источник: korrespondent.net

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