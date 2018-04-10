Прокуратура объявила подозрение мэру Черкасс

Городскому голове Черкасс Анатолию Бондаренко в четверг, 4 октября, объявлено о подозрении. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.
Мэра обвиняют по статье о препятствовании работе депутатов в связи с проведением в августе 2018 года "тайной" сессии в Каневе.
За совершение указанного правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Досудебное расследование установило, что городской голова Черкасс, который, согласно законодательству, возглавляет Черкасский городской совет, умышленно, вопреки интересам местного самоуправления, создал искусственные препятствия в работе депутатов этого горсовета.
Речь идет о том, что Бондаренко, хоть и подписал распоряжение о переносе продолжения работы 56 пленарного заседания 2 сессии горсовета на утро 23 августа (о чем были проинформированы все депутаты и структурные подразделения городского совета), однако не продолжил работу этого заседания.
"Вместо этого, с целью создания препятствий в работе депутатов Черкасского городского совета 22.08.2018, находясь в г. Канев, не доводя в установленном порядке к сведению должностных лиц отдела по вопросам работы Черкасского городского совета, депутатов и руководителей структурных подразделений совета, городской голова Черкасс объявил о распоряжении о созыве 57 внеочередного заседания 2 сессии Черкасского городского совета по рассмотрению отраслевых и земельных вопросов в 15 часов 22.08.2018 в помещении музея имени Тараса Шевченко на Чернечей горе в г. Канев", - говорится в сообщении прокуратуры.
Таким образом, мэр Черкасс не проинформировал членов территориальной громады, представителей СМИ и не сообщил в определенные законодательством сроки всем местным депутатам.
"Городской голова, председательствуя, провел внеочередную сессию горсовета, которая длилась около 30 минут, тем самым "создал искусственные препятствия в работе значительного количества депутатов, не обеспечив их присутствие, а также лишил последних возможности реализовать предоставленные законом полномочия представлять на сессии Черкасского городского совета интересы своих избирателей и соответствующие партийные организации, принимать важные для громады Черкасс решения, голосовать, вносить предложения, изменения и поправки в решения", - сообщили в ведомстве.
В прокуратуре подчеркнули, что своими действиями подозреваемый, вопреки интересам местного самоуправления, безосновательно нарушил фундаментальное право гласности в деятельности территориальной громады во время проведения внеочередной сессии.
В уголовном производстве продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее под Черкассами неизвестные в масках ограбили домовладение, которое принадлежит депутату Черкасского горсовета Павлу Карасю.
Также сообщалось, что в Черкассах суд отстранил от должности заместителя мэра. Его подозревают в растрате более 3 млн гривен бюджетных средств.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.