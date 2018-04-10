В ОЗХО усилили защиту от хакеров

В Организации по запрещению химического оружия заявили, что приняли меры по дополнительной защите от хакеров. Об этом говорится в распространенном в четверг, 4 октября, заявлении организации, сообщает Интерфакс.

"Гендиректор ОЗХО сегодня был проинформирован сотрудниками МИД Нидерландов о предотвращенной кибератаке против Организации", - отмечается в документе.

В заявлении также отмечается, что именно Нидерланды, на территории которых располагается штаб-квартира ОЗХО, несут ответственность за обеспечение безопасности организации.

"ОЗХО очень серьезно относится в теме обеспечения безопасности своих сетей. С начала 2018 года Организация наблюдает учащение деятельности, связанной с кибератаками. Гендиректор проинформировал страны-члены ОЗХО об этой деятельности, а Технический секретариат ОЗХО принял меры, нацеленные на то, чтобы минимизировать воздействие (хакеров – ред.)", - отмечается в заявлении.

Напомним, сегодня сообщалось, что Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки против ОЗХО. Сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о катастрофе малазийского Боинга на востоке Украины в 2014 году.

Ранее полиция Нидерландов арестовала семь человек по подозрению в организации масштабного теракта.

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Источник: korrespondent.net