На Донбассе с начала суток ранены два бойца ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе трижды из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Ранения получили двое украиснких военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 4 октября.

Отмечается, что враг открывал прицельный огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Шумы, Пивденное, Красногоровка, Марьинка и Павлополь.

Опорные пункты украинских войск вблизи Шум и Пивденного были обстреляны из стрелкового оружия, у Красногоровки, Марьинки и Павлополь – стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, в районе Крымского и Луганского противник также применил станковые гранатометы.

Огневые налеты с применением минометов 82-го калибра велись по защитникам Крымского и Орехово, а позиции вблизи Луганского были обстреляны из минометов калибра 120 мм.

В случае угрозы жизни военнослужащих, командиры отдавали приказы об открытии ответного огня.

Напомним, за сутки 3 октября на Донбассе зафиксировали 21 обстрел со стороны сепапатистов, в том числе пять раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net