Украинцы больше всего симпатизируют белорусам - опрос

Социологи установили, к представителям каких наций наиболее позитивно и наиболее негативно относятся украинцы. Результаты опроса в четверг, 4 октября, были опубликованы пресс-службой Киевского международного института социологии (КМИС).

Исследователи констатируют, что самый высокий уровень этнических предубеждений в Украине традиционно наблюдается по отношению к ромам

В то же время минимальная социальная дистанция для граждан Украины - к украиноязычным и русскоязычным украинцам (индекс 2,2 и 2,8 соответственно). Отмечается, что большинство опрошенных готовы допустить украиноязычных и русскоязычных украинцев как членов своей семьи и близких друзей. Немного меньше дистанция к белорусам (3,3).

С некоторым отрывом следуют русские (3,8) и поляки (4,1). Затем идут крымские татары, канадцы, евреи, немцы и американцы с примерно одинаковой социальной дистанцией 4,4-4,5. Завершают иерархию социальных дистанций китайцы (5,3), африканцы (5,4) арабы (5,5). На последнем месте ромы (5,7).

Социологи отмечают, что для интерпретации этих результатов следует принять во внимание, что некоторые группы проживают за пределами Украины (например, американцы, китайцы), некоторые преимущественно в Украине (украинцы, крымские татары), а некоторые и в Украине и за ее пределами (например, русские, белорусы).

"В последнем случае часть респондентов имеют в виду граждан Украины, часть - граждан другого государства, что усложняет интерпретацию данных. Так, отношение к русским поляризовано, 40% опрошенных готовы допустить русских как членов своей семьи и близких друзей, а 42% не хотели бы, чтобы они были жителями Украины и готовы их впустить только как гостей Украины либо вообще не пускать в Украину. Можно высказать гипотезу, что в первом случае респонденты имели в виду русских - жителей Украины, а во втором - граждан России", - отмечается в сообщении.

КМИС провел собственный опрос с 8 по 23 сентября 2018 среди 2026 респондентов по всей Украине, кроме неподконтрольных Украине территорий.

По методологии исследования для каждой этнической группы из перечня респонденты должны ответить, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями каждой из групп. Минимальная социальная дистанция 1 (согласен допустить в качестве члена семьи), максимальная 7 (не пускал бы в Украину).

Ранее сообщалось, что в России увеличилось количество положительно настроенных к Украине россиян.

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Источник: korrespondent.net