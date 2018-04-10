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04. 10. 2018

В парке Сиднея родились крохотные сурикаты

В Сиднейском парке дикой природы появились на свет крошечные сурикаты. Об этом сообщает ТСН в четверг, 4 октября.

"Пятерка зверушек родилась чуть больше месяца назад, но они уже стали звездами соцсетей. Детеныши легко помещаются в ладонь смотрителя, чрезвычайно подвижны. Они активно исследуют вольер и имеют хороший аппетит", – говорится в сообщении.

Отмечается, что имена малышам еще не придумали, потому что зоологи пока не знают их пол.

Ранее в одном и зоопарком американского штата Калифорния родился слоненок. Ветеринары ожидали, что малыш появится на свет в следующем месяце, поэтому были сильно удивлены, когда в слонихи начались схватки.

А в английском сафари-парке родился детеныш чрезвычайно редкого жирафа Ротшильда.

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Источник: korrespondent.net

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