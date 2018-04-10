Порошенко призвал ЕС признать Голодомор геноцидом

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Европейского союза признать Голодомор актом геноцида украинского народа. С таким обращением он выступил во время встречи с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, говорится в четверг, 4 октября, в сообщении президента в Twitter.

"Призываю страны ЕС и международные организации последовать примеру США и признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Порошенко.

Также в ходе встречи стороны обменялись мнениями по важным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня. В частности, были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли и экономики, обороны, энергетической безопасности и пограничного сотрудничества.

Закликаю країни ЄС та міжнародні організації наслідувати приклад США та визнати Голодомор актом геноциду українського народу.



Про це говорив під час зустрічі з Міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком. pic.twitter.com/QtvIBIPmBd — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 октября 2018 г.

Напомним, в этот же день сообщалось, что Сенат США признал Голодомор в Украине геноцидом. Ранее такое решение приняли в 12 штатах страны.

Как сообщалось, выступая на Генассамблее ООН президент Петр Порошенко призвал ООН принять декларацию о Голодоморе в Украине.

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Источник: korrespondent.net