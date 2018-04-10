В МИД России отреагировали на обвинения Нидерландов

В МИД России назвали выдворение четырех россиян из Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией". Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в четверг, 4 октября.
У Лаврова отметили, что Нидерланды, выславшие россиян еще в апреле, ждали "почти шесть месяцев", чтобы обнародовать эти данные. По мнению МИДа, это приурочено к открытию сессии Организации по запрещению химического оружия, которое запланировано на 9 октября.
"Симптоматично, что на фоне усиленно раздуваемой в последние несколько лет на Западе паранойи относительно "всесильных русских кибершпионов", которые при этом, по логике западных политиков, живут в "отсталой России", любой гражданин нашей страны с мобильным устройством воспринимается как шпион", - заявили в МИД РФ.
Напомним, 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила о выдворении четырех россиян, которые по ее словам, были сотрудниками российской разведки, и пытались осуществить хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия.
В этот же день в США сообщили об обвинении семерых россиян в кибервзломах. Минюст США возложил на спецслужбы РФ ответственность за кибератаки на ВАДА, ФИФА, Спортивный арбитражный суд, USADA, химические лаборатории и ядерную компанию.
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Источник: korrespondent.net
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