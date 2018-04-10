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04. 10. 2018

Землетрясение в Индонезии: число жертв превысило 1500 человек

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 1558. Об этом в четверг, 4 октября, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) в Twitter.

Текже указано, что в результате стихии пострадали более 2,5 тысячи человек, 113 пропали без вести и более 150 остаются под завалами.

Ранее сообщалось о 1407 жертвах стихии.

Напомним, утром 28 сентября у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позже в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

До 11 октября в стране  действует режим чрезвычайной ситуации. 

Украина отправит гуманитарную помощь в Индонезию

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Источник: korrespondent.net

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