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04. 10. 2018

ЕС затягивает вступление Турции − Эрдоган

 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на форуме в Стамбуле 4 октября, что Евросоюз затягивает процесс вступления Анкары, сообщает Anadolu.
 
Он указал, что власти Турции могут обратиться к гражданам страны, чтобы узнать их мнение относительно необходимости вступления в Европейский Союз.
 
"Сегодня 2018 год, а они все еще затягивают вопрос. Мы многое можем предложить Европейскому союзу, они нам тоже. Но если и дальше следовать этой логике, то нам не остается ничего иного, как обратиться к 81 миллиону наших граждан и поступить так, как они решат", − отметил Эрдоган.

Он также призвал Брюссель определиться со своей позицией относительно вступления Турции.

 
"Не примете − так и скажите и идите своей дорогой, а мы пойдем своей", − подчеркнул турецкий лидер.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. На данное время открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

Напомним, в сентябре Европарламент отменил выделение Турции помощи в сумме 70 миллионов евро на подготовку к вступлению в ЕС. 

А в июле этого года Совет ЕС сообщил о приостановке переговоров с Анкарой по поводу приема страны в состав Евросоюза.

Запад обвиняет Турцию в отходе от верховенства закона, преследование журналистов, правозащитников и ученых.

При этом Анкара заявила, что продолжает курс на вступление в ЕС и будет выполнять свои обязательства как член НАТО.

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Источник: korrespondent.net

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