ЕС затягивает вступление Турции − Эрдоган

"Не примете − так и скажите и идите своей дорогой, а мы пойдем своей", − подчеркнул турецкий лидер.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. На данное время открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

Напомним, в сентябре Европарламент отменил выделение Турции помощи в сумме 70 миллионов евро на подготовку к вступлению в ЕС.

А в июле этого года Совет ЕС сообщил о приостановке переговоров с Анкарой по поводу приема страны в состав Евросоюза.

Запад обвиняет Турцию в отходе от верховенства закона, преследование журналистов, правозащитников и ученых.

При этом Анкара заявила, что продолжает курс на вступление в ЕС и будет выполнять свои обязательства как член НАТО.