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05. 10. 2018

Глава МИД Венгрии намерен обсудить с послом США конфликт с Украиной

 
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал разговор с послом США в стране Дэвидом Корнштейном в связи с ситуацией, которая сложилась в отношениях Будапешта и Киева, сообщает портал HVG.hu.

Сийярто подчеркнул, что необходимость такого разговора вызвана позицией США, которые призвали Венгрию не блокировать сближение Украины с НАТО из-за украинского закона об образовании.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что власти страны ожидают "солидарности США". 
 
Ранее посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон призвала Венгрию прекратить препятствовать сотрудничеству альянса с Украиной.
 
Напомним, конфликт Венгрии и Украины обострился после того, как в СМИ появилось видео, на котором граждане Украины в венгерском консульстве в Берегово получают венгерские паспорта. При этом в обмен на присягу верности Венгрии их призывают скрывать этот факт от украинских властей.
 
Реакцией Киева на инцидент стало объявление венгерского консула персоной нон-грата. Позже аналогичное решение о высылке украинского консула принял Будапешт.

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Источник: korrespondent.net

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