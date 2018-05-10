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05. 10. 2018

Индонезия отложила покупку российских Су-35 − СМИ

 
Санкции, которые США готовы ввести в рамках закона О противодействии противникам США посредством санкций (CAATSA), повлияли на сроки поставок Индонезии российских истребителей Су-35, пишет Коммерсант.
 
Джакарта ожидала поступления первого из 11 российских истребителей уже в октябре этого года, но так как Вашингтон не дал гарантий по поводу введения ограничительных мер, власти страны попросили Россию отложить поставку.
 
Издание напоминает, что Индонезия подписала контракт на эскадрилью Су-35 в феврале, однако такие планы не нашли понимания у ряда других стран, в частности, США.

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Источник: korrespondent.net

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