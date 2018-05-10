Лента RSS
Подписаться на ленту
05 октября 2018, пятница, 03:46
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
05. 10. 2018

Компания из Украины поставляла материалы для Крымского моста − СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила факты противоправной поставки в Россию щебня для строительства Керченского моста. Об этом в четверг, 4 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, руководство одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладило его поставки российской стороне.

Отмечается, что добыча проводилась без необходимой разрешительной документации в карьерах, владельцем которых является гражданин РФ. Реализация щебня, в частности, проводилась через посредников российской компании, которая является дочерней структурой ОАО Мостожелезобетонконструкция.

В СБУ установили, что данное предприятие при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству Керченского моста. Всего в Россию было совершено 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн.

Следствие усматривает в действиях украинских компаний признаки поддержки российской администрации в аннексированном Крыму. По данным фактам начатого уголовное производство.

Правоохранители провели обыски в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора украинского предприятия. При этом, как указали в СБУ, были изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, действующими в аннексированном Крыму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

- Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что в вопросах пенсионной реформы мы руководствуемся зарубежным опытом?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.