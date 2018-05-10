Компания из Украины поставляла материалы для Крымского моста − СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила факты противоправной поставки в Россию щебня для строительства Керченского моста. Об этом в четверг, 4 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, руководство одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладило его поставки российской стороне.

Отмечается, что добыча проводилась без необходимой разрешительной документации в карьерах, владельцем которых является гражданин РФ. Реализация щебня, в частности, проводилась через посредников российской компании, которая является дочерней структурой ОАО Мостожелезобетонконструкция.

В СБУ установили, что данное предприятие при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству Керченского моста. Всего в Россию было совершено 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн.

Следствие усматривает в действиях украинских компаний признаки поддержки российской администрации в аннексированном Крыму. По данным фактам начатого уголовное производство.

Правоохранители провели обыски в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора украинского предприятия. При этом, как указали в СБУ, были изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, действующими в аннексированном Крыму.

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Источник: korrespondent.net