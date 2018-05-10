В Венеции выставили на торги места на кладбище

Власти Венеции объявили о проведении аукциона на долгосрочную аренду мест на исторических кладбищах. Об этом сообщила мэрия итальянского города.
Отмечается, что на торги поступят 16 могил, девять из которых находятся на острове Сан-Микеле. Общая стартовая стоимость лотов достигает двух миллионов евро.
Пресс-секретарь мэра Венеции Алессандро Бертази уточнил, что с новыми владельцами будут заключены соглашения сроком на 99 лет.
"Родственники людей, которые были погребены в этих могилах и гробницах, по разным причинам отказались от продления своих договоров. Останки покоившихся перенесены их родными или мэрией в другие места или в городские оссуарии", − пояснил Бертази.
Он также добавил, что все могилы поступят в распоряжение новых владельцев в различном состоянии, приэтом большинство из них требуют значительных вложений.
Ранее сообщалось, что на улицах Венеции установили турникеты, с помощью которых городские власти смогут ограничить количество туристов в том или ином районе.
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Источник: korrespondent.net
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