СМИ: Трамп намерен уволить министра ВВС

Президент США Дональд Трамп планирует уволить министра военно-воздушных сил Хизер Уилсон в связи с недовольством ее работой по созданию космических войск. Об этом в четверг, 4 октября, сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, отставка Уилсон может последовать после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, хотя окончательного решения по этому поводу еще не принято.

При этом в администрации уже обсуждают кандидатуру нового министра.

Напомним, в июне Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование Военно-космических сил.

Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет.

США намерены разместить в космосе элементы системы ПРО

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Источник: korrespondent.net