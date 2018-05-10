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05. 10. 2018

Сущенко в СИЗО посетили жена и дочь - адвокат

Украинского журналиста Романа Сущенко, которого удерживают в РФ, посетили в СИЗО московской тюрьмы в Лефортово жена и дочь. Об этом сообщил его адвокат Марке Фейгин в своем Twitter.

Зашитник также анонсировал свою пресс-конференцию в Киеве вместе с семьей Сущенко и Ириной Геращенко которая состоится сегодня, 5 октября, в 14.30

"Я уже в Киеве. В 14.30 приходите в Укринформ. Там мы вместе с семьей Сущенко проведем пресс-конференцию и откроем выставку его рисунков", - написал Фейгин.

Ранее Сущенко заявил, что рассчитывает на обмен.

Напомним, 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для Сущенко. В свою очередь адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что готовит жалобу в Европейский суд по правам человека.

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Источник: korrespondent.net

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