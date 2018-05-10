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05. 10. 2018

В части Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В шести областях Украины в течение пятницы, 5 октября, сохранится наивысший уровень пожарной опасности. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Внимание! Предупреждение о пожарной опасности на территории Украины. По данным Укргидрометцентра, 5 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Черкасской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что чрезвычайная пожарная опасность сохранится на территории восьми областей Украины в течение 2 - 4 октября.

Также стало известно, что будущая зима может стать самой теплой за последние 30 лет.

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Источник: korrespondent.net

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