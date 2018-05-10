Дутерте может уйти в отставку из-за серьезной болезни

Скандальный президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал о плохом самочувствии и пообещал покинуть свой пост, если у него обнаружат серьезное заболевание. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Я пока не знаю, в каком состоянии мое здоровье, мне нужно дождаться результатов", - сказал 73-летний председатель государства на встрече с выпускниками Филиппинской военной академии.
Дутерте признался, что недавно был госпитализирован из-за обострения синдрома Барретта (предраковое заболевание пищевода). Также Дутерте рассказал о ежедневных мигренях и болях в позвоночнике.
"Если это рак, то так тому и быть. Если это третья стадия, лечения не будет. Я не буду продлевать агонию ни на этой должности, ни на какой-либо еще", - заявил президент.
Дутерте занимает свой пост с 2016 года. Срок его президентских полномочий истекает в 2022 году.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн предложил Дутерте пройти проверку у психиатра.
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Источник: korrespondent.net
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