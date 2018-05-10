ДТП с автобусами в РФ: число жертв возросло до 13

В России в столкновении маршрутки с автобусом, по официальным данным, погибли 13 человек, еще пятеро травмированы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Тверской области РФ сообщает в пятницу, 5 октября, РБК.

Указано, что водитель маршрутного такси выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение маршрутки с автобусом.

"Произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Вероятно, виноват водитель Ford, который выехал на полосу встречного движения", - отметили в главке и уточнили, что жертвами автокатастрофы стали 13 человек.

О выезде маршрутки на встречную полосу рассказал также источник агентства в оперативном штабе, развернутом на месте ДТП.

"Предварительно, водитель маршрутного такси Ford Transit не успел завершить маневр и оказался на встречной полосе перед приближающимся автобусом ЛиАЗ. Столкновение было неизбежно", - сказал собеседник агентства.

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Как рассказала представитель больницы №4 Твери, число пострадавших в ДТП возросло до пяти человек.

"Пятая женщина обратилась к нам - у нее сломана рука, она пассажирка автобуса. Еще четверо пострадавших из микроавтобуса госпитализированы в реанимацию, их оперируют", - рассказала собеседник агентства.

Для эвакуации пострадавших на место катастрофы вылетел вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России.

К тому же, губернатор Тверской области Игорь Рудень распорядился оказать материальную помощь из резервного фонда региона семьям погибших и пострадавших в аварии.

Ранее сообщалось, что в России в результате столкновения рейсового автобуса и маршрутного такси в Тверской области погибли, по меньшей мере, 11 человек.

Накануне в Николаеве маршрутка Mercedes-Benz врезался в грузовик Scania - пострадали десять человек, пять взрослых и пять детей.

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Источник: korrespondent.net