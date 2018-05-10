СНБО отреагировал на просьбу Рады по телеканалам

Обращение Верховиной Радой к СНБО о введении санкций против компаний, входящих в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne, касается только их учредителей. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает Интерфакс-Украина.
"Украинский парламент имеет право обратиться к СНБО с инициативой введения санкций и он действовал в пределах своих полномочий. Мы пока не получали официальный текст этого решения, но то, что обсуждалось, говорит о том, что санкции будут направлены именно против учредителей этих каналов", - сказал Турчинов.
Он отметил, что у телеканалов 112 Украина и NewsOne сложная структура собственности, но в ней, "безусловно, есть нерезиденты" Украины.
"В законе есть позиции, когда санкции могут применяться и к украинским юридическим лицам. Речь идет о террористической деятельности, а пропаганда терроризма является составляющей частью террористической деятельностью", - добавил Турчинов.
Секретарь СНБО указал, что не видит никаких препятствий тому, чтобы обращение Верховной Рады было оперативно рассмотрено СНБО.
Как сообщалось, накануне Рада рекомендовала СНБО ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.
В 112 Украина заявляют, что прошение о санкциях свидетельствует о серьезной угрозе свободе слова и независимости СМИ.
В Национальном союзе журналистов Украины решение парламента считают неправомерным.
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Источник: korrespondent.net
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