В Южной Корее экс-президенту дали 15 лет тюрьмы за коррупцию

В Южной Корее суд в пятницу, 5 октября, назначил наказание бывшему президенту страны Ли Мен Баку в виде лишения свободы сроком на 15 лет по делу о коррупции. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN.

Отмечено, что ранее прокуратура требовала для экс-президента 20 лет тюрьмы.

В целом Ли Мен Баку были предъявлены обвинения по 16 пунктам, в том числе в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении своими служебными полномочиями и доверием.

Как известно, Ли Мен Бак находился на посту президента Южной Кореи с 2008 по начало 2013 года. Ранее он также занимал должность мэра Сеула и был генеральным директором строительной компании Hyundai Engineering and Construction.

Ранее апелляционный суд Республики Корея приговорил бывшего президента Пак Кын Хе к 25 годам тюремного заключения.

Сообщалось, что Пак Кын Хе вместе со своей подругой Чхве Сун Силь растратила десятки миллионов долларов.

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Источник: korrespondent.net