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05. 10. 2018

Болгарская церковь отклонила предложение РПЦ провести Всеправославный собор

Синод Болгарской православной церкви не поддержал предложение РПЦ провести Всеправославный собор, на котором бы обсудили вопрос предоставления Томоса Украинской православной церкви. Такое решение Синод принял в четверг, 4 октября, говорится в сообщении Болгарской патриархии.

Отмечается, что Синод рассмотрел письмо главы РПЦ Кирилла, в котором он призвал все православные церкви начать обсуждение ситуации вокруг автокефалии для УПЦ  на всеправославном уровне. 

За созыв Всеправославного собора проголосовали три участника Синода. В то время, как против созыва проголосовали восемь членов Синода, среди них и патриарх Неофит. Два участника голосования высказали особое мнение по этому вопросу. Таким образом Синод отклонил предложение.

Как известно, 2 октября глава РПЦ Кирилл направил письма главам всех православных церквей с предложением созвать Всеправославный собор для обсуждения "одностороннего решения Константинополя" дать автокефалию Украинской церкви. По мнению Кирилла, "односторонние действия Константинопольского патриархата могут привести к крайне тяжелым последствиям для единства мирового православия".

Ранее стало известно, что Томос об автокефалии Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата уже 9-11 октября 2018 года.

Перед этим в Константинопольском патриархате опубликовали 29-страничную текст Вселенский трон и церковь Украины - говорят документы, в котором обосновывается право Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви.

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Источник: korrespondent.net

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