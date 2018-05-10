Анкара грозит Кипру из-за разведки газовых месторождений

Турция возмущена решением правительства Кипра по разведке газа в восточном Средиземноморье. Соответствующее заявление распространило МИД Турции, сообщает Hurriyet daily news.

"Мы обеспокоены тем, что администрация греческой части Кипра решила пригласить международные компании к определенной в одностороннем порядке так называемой лицензионной зоне, игнорируя права турок-киприотов", – заявили в МИД Турции.

В ведомстве считают такое отношение администрации греческого Кипра безответственностью, "что угрожает безопасности и стабильности в регионе восточного Средиземноморья, на самом деле является основной причиной провала переговоров по кипрскому урегулированию".

В МИД Турции заявили, что будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты собственных интересов и не позволят международным компаниям проводить разведку газовых месторождений в регионе.

Напомним, президент Кипра Никос Анастасиадис победил во втором туре выборов главы государства, состоявшемся 4 февраля.

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Источник: korrespondent.net