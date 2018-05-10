В России разбился истребитель МиГ-29 - СМИ

В Московской области в пятницу, 5 октября, потерпел крушение истребитель МиГ-29, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Истребитель МиГ-29, принадлежащий ЛИИ имени Громова, потерпел аварию в Подмосковье", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, пилоты катапультировались.

Он уточнил, что МиГ-29 упал вне населенных пунктов.

По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет. Сейчас на место аварии следуют представители оперативных служб.

Как сообщалось, 19 сентября в Нижегородской области России потерпел крушение сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31.

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Источник: korrespondent.net