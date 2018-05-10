Лента RSS
Подписаться на ленту
05 октября 2018, пятница, 12:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
05. 10. 2018

В России разбился истребитель МиГ-29 - СМИ

В Московской области в пятницу, 5 октября, потерпел крушение истребитель МиГ-29, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Истребитель МиГ-29, принадлежащий ЛИИ имени Громова, потерпел аварию в Подмосковье", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, пилоты катапультировались.

Он уточнил, что МиГ-29 упал вне населенных пунктов.

По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет. Сейчас на место аварии следуют представители оперативных служб.

Как сообщалось, 19 сентября в Нижегородской области России потерпел крушение сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что в вопросах пенсионной реформы мы руководствуемся зарубежным опытом?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.