В ЮАР столкнулись два поезда, более 300 пострадавших

В Южно-Африканской Республике в результате столкновении двух поездов в Йоханнесбурге пострадали более 300 человек. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает Associated Press.

Отмечено, что около 30 пострадавших получили серьезные травмы.

По данным агентства, инцидент произошел на окраине Йоханнесбурга в ночь на пятницу. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Напомним, в сентябре в результате столкновения двух поездов в ЮАР пострадали около 100 человек.

Также сообщалось, что в результате столкновения двух туристических поездов в районе Мачу-Пикчу пострадали 23 человека.

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Источник: korrespondent.net