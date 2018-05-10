Беларусь рассматривает помилование обвиняемого в шпионаже украинца

Беларусь рассматривает вопрос о помиловании обвиняемого в шпионаже гражданина Украины Павла Шаройко. Об этом в пятницу, 5 октября, заявил журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает Белта.

"Рассматривается вопрос о помиловании Шаройко", - сказал Вакульчик.

При этом он уточнил, что этим занимается комиссия по помилованию.

Напомним, украинец Павел Шаройко был осужден в Беларуси за шпионаж. Он был задержан сотрудниками КГБ в Минске 25 октября 2017 года.

В ходе обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр. Сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, которые работают под прикрытием, а также сообщил свое воинское звание - полковник.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net