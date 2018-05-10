Беларусь объявила персонами нон грата двух иностранцев-шпионов

Беларусь объявила персонами нон грата двух "иностранных шпионов". Об этом в пятницу, 5 октября, заявил журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает Белта.

По его словам, на этой неделе двух человек, иностранцев, в Беларуси "объявили персонами нон грата".

При этом Вакульчик не уточнил, гражданами какой страны они являются. В то же время председатель КГБ страны отметил, что шпионаж связан с внешней политикой.

Напомним, Беларусь рассматривает вопрос о помиловании обвиняемого в шпионаже гражданина Украины Павла Шаройко.

Также сообщалось, что в Норвегии задержан и взят под стражу гражданин России, подозреваемый в незаконной разведдеятельности на территории государства.

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Источник: korrespondent.net