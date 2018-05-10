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05. 10. 2018

В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии на острове Хоккайдо недалеко от города Ацуми произошло землетрясение магнитудой 5,2. Как сообщает агентство АР, землетрясение произошло на севере японского острова, где в прошлом месяце более сильное землетрясение привело к оползням и гибели людей.

Ученые предупредили жителей региона о возможных повторных подземных толчках. 

Сообщений о травмированных, погибших или убытки пока не поступало.

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Напомним, в сентябре в побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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Источник: korrespondent.net

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