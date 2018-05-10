РФ и Индия подписали контракт на поставку С-400

Россия заключила контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф в Индию. Документ был подписан в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в Дели в пятницу, 5 октября.

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Да. На полях (подписан контракт)", – подтвердил Песков.

Речь идет о поставке пяти полков ЗРС С-400 Триумф, сумма сделки превышает $5 млрд.

ЗРК дальнего действия С-400 Триумф производит концерн ВКО Алмаз-Антей. Система предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Напомним, 27 сентября СМИ сообщили, что правительство Индии приняло окончательное решение подписать с Россией соглашение о приобретении С-400 Триумф.

При этом еще в октябре 2016 года сообщалось, что Путин и Моди подписали соглашение о поставках С-400 Триумф в Индию.

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Источник: korrespondent.net