РФ и Индия подписали контракт на поставку С-400

Россия заключила контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф в Индию. Документ был подписан в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в Дели в пятницу, 5 октября.
Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
"Да. На полях (подписан контракт)", – подтвердил Песков.
Речь идет о поставке пяти полков ЗРС С-400 Триумф, сумма сделки превышает $5 млрд.
ЗРК дальнего действия С-400 Триумф производит концерн ВКО Алмаз-Антей. Система предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Напомним, 27 сентября СМИ сообщили, что правительство Индии приняло окончательное решение подписать с Россией соглашение о приобретении С-400 Триумф.
При этом еще в октябре 2016 года сообщалось, что Путин и Моди подписали соглашение о поставках С-400 Триумф в Индию.
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Источник: korrespondent.net
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