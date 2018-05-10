ГПСУ отвергла слова Лукашенко о контрабанде оружия

Распространенная президентом Беларуси Александром Лукашенко информация о якобы нелегальном ввозе оружия из Украины не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 5 октября, заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает Укринформ.

"Мы ежемесячно обмениваемся отчетами с белорусами. Был и разговор первого заместителя ведомства Василия Серватюка с первым заместителем пограничного ведомства Беларуси, во время которого тот заверил, что никаких фактов относительно перемещения оружия у них нет. И задержание, которое состоялось в Гомельской области на квартире у белоруса, где нашли оружие, никакого отношения к границе не имеет", - сказал Цигикал.

На уточняющий вопрос о действиях Лукашенко, который распорядился увеличить численность пограничников на границе с Украиной из-за якобы нелегальных поставок оружия в Беларусь, Цигикал заметил, что он не может комментировать политические заявления.

Председатель ГПСУ также отметил, что намерения белорусской стороны увеличить количество пограничников соответствует сегодняшней ситуации.

"На сегодняшний день мы также увеличиваем количество наших подразделений на границе, это связано с новой тактикой, которую ведет ГПСУ", - сказал Цигикал.

Он пояснил, что в настоящее время подразделения Госпогранслужбы находятся ближе к границе и охраняют участки в 20 км, а не в 100 км, как было раньше.

"Тем самым мы наращиваем плотность границы, чтобы противодействовать угрозам, которые существуют, - нелегальной миграции, контрабанде товаров и наркотиков", - сказал глава ГПСУ.

Он отметил, что страны ЕС также усиливают противодействие нелегальной миграции. В частности, Венгрия построила целую систему очень качественных инженерных сооружений, и украинская сторона намерена воспользоваться ее опытом в этом вопросе.

Отметим, в последние дни образовались крупные очереди автомобилей на украинско-польской границе. В связи с этим МИД созвал внеочередной совет с поляками.

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Источник: korrespondent.net