В Тернопольской области волчица напала на женщину

В ночь на пятницу, 5 октября, в селе Шибалин Бережанского района Тернопольской области женщину укусил волк. Инцидент произошел на территоррии домашнего хозяйства, сообщает Новости ТТВ.
Как рассазал по телефону сельский председатель, двое мужчин шли на работу, увидели как волк нападает на женщину и убили его.
С укусом левого бедра травмированную женщину госпитализировали в Бережанскую центральную районную больницу, рассказал дежурный областного управления гражданской защиты Анатолий Крук.
На место происшествия приехали сотрудники полиции и ветеринарной службы. Выяснилось, что мужчины убили волчицу. Сейчас устанавливается, было ли у животного бешенство.
Ранее в Коропском районе Черниговской области волчица зашла в село и напала на местных жителей. Животное уничтожили и собрали биологический материал для исследования на возможные заболевания. Кроме агрессивной волчицы, также уничтожили кота и собак, которые контактировали с ней.
А в России бешенная собака искусала 17 человек. Инцидент произошел в городе Шебекино Белгородской области.
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Источник: korrespondent.net
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