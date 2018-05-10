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05. 10. 2018

В водах Австралии впервые от укуса морской змеи умер мужчина

У северного побережья Австралии морская змея укусила 23-летнего британца. Мужчина умер. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает The Guardian.

Отмечается, что змея укусила мужчину, когда он вытащил рыбацкую сеть. Судно находилось в 70 морских милях (около 130 километров) от острова Грут-Айленд.

Когда лодка наконец доплыла до берега, медикам оставалось констатировать смерть британца.

СМИ сообщают, что морские змеи считаются неагрессивными, редко атакуют людей, если их не провоцировать.

В водах Австралии это первый смертельный случай укуса морской змеи. 

Ранее рыбак снял смертельную схватку между змеей и рыбой бородавчаткой.

Также сообщалось, что в США акула напала на 26-летнего мужчину, от полученных травм он погиб. 

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Источник: korrespondent.net

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