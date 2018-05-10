Статус участника боевых действий имеют более 240 тысяч военных - Минобороны

Более 240,5 украинских военнослужащих получили статус участника боевых действий с начала конфликта на Донбассе в 2014 году. Об этом заявил на брифинге в пятницу, 5 октября, спикер Министерства обороны Украины по вопросам операции Объединенных сил Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба ведомства.

"По информации департамента кадровой политики оборонного ведомства, статус участника боевых действий получили более 240 тыс. 500 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины", - сказал Гуцуляк.

По его словам, с начала боевых действий на Донбассе по состоянию на 3 октября 2018 года государственные награды получили 113 тыс. 70 украинских военных и сотрудников ВСУ.

Напомним, по состоянию на конец мая, статус участника боевых действий получили свыше 232,3 тыс. военнослужащих.

Кроме этого, главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что на Донбассе в среднем еженедельно совершали самоубийство два-три военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net