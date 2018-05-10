Забастовка к Дню учителя. Чем недовольны педагоги

На этой неделе в Украине отмечают День учителя. Вот только сами учителя к празднику приготовили акции протеста.

Правительство отчитывается о повышении зарплаты учителям, но им оказывается ее просто недоплачивают. Все столичные педагогические работники учреждений среднего образования недополучат с сентября по декабрь надбавку за престижность.

Корреспондент.net разбирался, чем недовольны учителя.

Из чего состоит зарплата

Согласно данным Госстата, в среднем работники образования получают 6,4 тысяч гривен. Это примерно на 30% меньше средней по стране зарплаты. Но и на такой доход могут рассчитывать далеко не все.

К примеру, в Киеве в школу №280 ищут учителя украинского языка и литературы. Зарплата – 4,4 тысячи гривен. В другом учебном заведении столицы на зарплату в 3,7 тысяч гривен (минимальная) планируют взять учителя математики, говорится в данных реестра вакансий Центра занятости.

Помимо основного оклада, педагогам выплачивают от 5% до 30% надбавки "за престижность". Еще от 10% до 30% получают те, кто работает более трех лет (сумма зависит от стажа). Помимо этого, отдельно оплачивается классное руководство и проверка тетрадей. В сумме учитель может выйти на доход в 6-8 тысяч гривен.

Урезали надбавки

В Киеве практически всем учителям надбавку за "престижность" урезали с 30% до 5%. Последняя цифра – минимальный порог. Местная власть объясняет: образовательной субвенции, которую выделяют из государственного бюджета, не хватило. Чтобы выплачивать надбавки, в этом году придется найти еще 865 миллионов гривен, заявила на заседании Киевсовета председатель комиссии по вопросам образования Анна Старостенко.

"Мы неоднократно обращались в органы центральной власти с предложением увеличить субвенции для финансирования учреждений общего среднего образования. Однако до сих пор сдвигов в этом вопросе нет. По информации районных администраций, есть риск того, что в конце года некоторые районы столицы не будут иметь достаточно средств для выплаты зарплаты педагогам", - заявила Старостенко.

Уже сейчас школы в разных районах получили письма, в которых говорится: надбавки урезали, чтобы сохранить основные зарплаты.

Кроме того, полностью исчезает надбавка за напряженность труда, которая составляла 20%.

Это означает, что с 1 сентября молодые учителя и воспитатели недополучат 1,5 тысячи гривен к своей зарплате, а учителя высшей категории - 2 тысячи гривен.

Кроме того, столичные педагоги требуют выполнения 61 статьи нового Закона об образовании уже с 1 января следующего года, а не с 2023 года, как запланировано.

Согласно этому пункту документа, учителя должны получать 900 долларов, а молодые специалисты - 500 долларов.

Протест

По состоянию на 26 сентября этого года педагоги собрали более 50 тысяч подписей в поддержку обращения к Кабинету министров с просьбой увеличения объема образовательной субвенции для Киева. Также профсоюзы решили провести 4 октября в Киеве акцию протеста педагогов.

Сообщество работников образования уже два десятка лет борется за то, чтобы принцип начисления зарплат для педагогов были изменен, отметила глава профсоюза работников образования Подольского района города Киева Галина Ткач. По ее словам, необходимо создать сетку окладов, увеличить их и отказаться от надбавок, которыми можно манипулировать.

Денег нет

Представительство Всемирного банка в Украине утверждает, что повышение зарплаты для всех педагогов, согласно статье 61, преждевременно даже в 2023 году. По их мнению, надо повышать выплаты, когда состоится вся реформа образования.

Чтобы повысить зарплаты учителям уже в следующем году, как этого требуют педагоги, из бюджета-2019 надо выделить около 110 млрд грн, заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

По ее словам, это невозможно, поскольку это была бы очень значительная часть всего образовательного бюджета страны.

Она также отметила, что в следующем году все педагогические работники получат повышение зарплаты на 9%.

Гриневич добавила, что премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной аудиторской службе, чтобы она проверила, не задерживает ли власть на местах зарплаты учителям и как она использует деньги, заложенные на образование.

Также министерство образования провело консультации с КГГА и власти договорились решить проблему с надбавками учителям. "Они найдут средства для того, чтобы сохранить все доплаты учителям. Зарплата учителя не будет уменьшаться", – подчеркнула министр.

Она уточнила, что Киеврада сделает перераспределения в своем бюджете, чтобы обеспечить обязательные выплаты, а потом уже любые другие операции с деньгами.

Источник: korrespondent.net