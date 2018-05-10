Киев затягивает назначение нового посла – Будапешт

В Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что Украина затягивает согласование кандидатуры нового венгерского посла. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает Magyar Midok со ссылкой на пресс-секретаря МИД Венгрии Тамаша Менцера.
Чиновник заявил, что Киев проявляет "недружественный жест" тем, что в течение многих месяцев не может согласовать кандидатуру нового посла в Украине. Также сообщается, что новым послом Венгрии в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов Иштван Ийдярто. Однако Киев затягивает выдачу агремана.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина устроит высланного из Венгрии дипломата в Ужгороде. Кроме того, министр иностранных дел Павел Климкин назвал действия Венгрии в отношении украинского консула "неадекватными".
Ранее стало известно, что послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню в четверг, 4 октября, вручили ноту с информацией, что консул Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.
Позже стали известны имена консулов, которых высылают Киев и Будапешт.
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Источник: korrespondent.net
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