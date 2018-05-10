"План Б" по Севпотоку-2. Нафтогаз хочет $12 млрд

Украинаская компания Нафтогаз подготовила план защиты своих интересов на случай запуска российского газопровода Северный поток-2.

Нафтогаз оценил в 12 миллиардов долларов свои убытки от простоя газотранспортной системы, если Северный поток-2 будет запущен. Иск на эту сумму Украина уже подала в Международный арбитраж. Корреспондент.net рассказывает подробности.

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Коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в интервью Пятому каналу рассказал, что компания подготовила план защиты своих интересов на случай запуска Северного потока-2.

​По его словам, если проект газопровода действительно будет реализован, то Украина потребует взыскания с России убытков, которые понесет за простой газотранспортной системы. Ущерб Нафтогаз оценил в 12 миллиардов долларов. Соответствующий иск компания уже подала в Международный арбитраж.

"Для этого у нас есть соответствующие юридические возможности, поэтому сейчас мы можем потребовать пересмотреть тариф", - сказал Витренко.

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Как рассказали в Нафтогазе, европейские правила ценообразования позволяют отобразить эффект от простоя украинской инфраструктуры после 2019 года. Речь идет не о пересмотре действующего с Россией контракта, а "о компенсации недополученной тарифной выручки".

В Газпроме отказались от комментариев журналистам по этой информации.

В феврале Стокгольмский арбитраж отказал Украине в пересмотре тарифа и оставил неизменным требование о минимальном транзите, но обязал российскую сторону выплатить в пользу Нафтогаза 4,63 миллиарда долларов за недопоставку газа по договору о транзите. С учетом предыдущего разбирательства российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда.

Газпром в июне добился приостановки исполнения решения арбитров. Суд согласился с тем, что в деле содержатся необходимые для этого основания. Помимо этого решение суда лишает Нафтогаз права арестовывать активы Газпрома за рубежом.

На прошлой недел президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона исходит из того, что Европа заинтересована в реализации проекта газопровода Северный поток-2.

"Мы будем бороться за его реализацию", - подчеркнул Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Северный поток-2 с привязкой к Украине

В конце июля в Германии началась укладка труб газопровода Северный поток-2, несмотря на отсутствие соглашения властей Дании - единственной страны, не давшей такого разрешения.

На данный момент Финляндия, Швеция, Германия и Россия дали разрешение на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне.

Власти Дании колеблятся с решением, несмотря на заверения Германии, что транзит через Украину сохранится. Датский премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен предлагает вынести этот вопрос на общеевропейский уровень.

На встрече с украинским коллегой Владимиром Гройсманом в конце июня Расмуссен подчеркнул, что провел через парламент своей страны законопроект, который позволит заблокировать или значительно отсрочить реализацию газопровода в рамках правового поля.

"Необходимо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьезно", - подчеркнул датский премьер.

Помочь Украине. Дания блокирует Северный поток-2

В Украине также сомневаются, что реализация СП-2 сохранит транзит российского газа в ЕС. Об этом говорил глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью Экономической правде.

"Я не верю, что через Украину будет прокачиваться газ, если Северный поток-2 будет реализован в формате, задуманном немцами и россиянами", - сказал он.

Позже Коболев на встрече YES 15 сентября заявил, что Украина не сможет конкурировать с газопроводом Северный поток-2, предлагая более низкие тарифы, поскольку этот проект является политическим

"Я всегда улыбаюсь, когда пытаются озвучить аргумент, что мы будем конкурировать тарифами и различными условиями с Северным потоком-2, что это еще не проигранная борьба. Она уже проиграна", - сказал он.

Коболев пояснил, что, когда строили Северный поток-1, Украина предлагала самые низкие тарифы на транзит газа из всех европейских стран, однако проект реализовали и весь газ, которые через него идет, раньше шел по украинской территории.

Спикер правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге по итогам встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с Путиным в августе напомнил, что Украина должна модернизировать газотранспортную систему с целью создания условий для долгосрочного транзита газа.

"Украина, конечно, и мы говорили об этом ранее, должна провести реформы в системе транзита газа, чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа", - сказал Зайберт.

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Источник: korrespondent.net