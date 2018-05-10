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05. 10. 2018

Трампа высмеяли за туалетную бумагу на ботинке

В Сети смеются над президентом Америки Дональдом Трампом из-за куска туалетной бумаги, прилипшей к ботинку. Пользователи заметили гигиеническое средство на подошве президента, поднимающегося по трапу самолета.

Видео набрало вирусную популярность и множество едких комментариев. Некоторые пользователи спокойно посоветовали президенту убрать туалетную бумагу с обуви. Другие решили, что Трамп так надоел всем американцам, что сами работники президента подшутили над ним.

ladies and gentlemen, the 45th POTUS #POTUS45 pic.twitter.com/yK5qt09Jya

— ᴿealfarmacist (@real_farmacist) 5 октября 2018 г.

@realdonaldtrump might want to fire the toilet-paper-checker... pic.twitter.com/lVWMKEWQJo

— KWaldeland (@kwaldeland) 4 октября 2018 г.

Only a clown like donnie! What a joke of a person. #FuckTrump #Disgraceful #UnfitToBePresident pic.twitter.com/e0nFVZuVIM

— juandiego salazar (@juasamon) 5 октября 2018 г.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/f9Rwn60oNy

— Edubl091413 (@EDIDDY212426) 5 октября 2018 г.

Haaaaaaaaaaaahahahahahahahaha😂🤣😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/uIXDGBiH47

— 🇺🇸🏈👠PatsGirl™✈️🌈 #KavaNOPE (@PatsGirlUSA) 5 октября 2018 г.

#WorstPresidentEVER #TrumpRussiaConspiracy #MoneyLaundering #TrumpFoundation #LiarInChief #MoronInChief #Dotard #ObstructionOfJustice #KavanaughLiedUnderOath #KavaNO #BlockBrett #VoteBlueToSaveAmerica #BlueWave2018 #FlipItBlue2018 #MuellerIsComingForYou #ResistanceRises pic.twitter.com/WvrFotPxvO

— MagicMark (@MagicMark9) 5 октября 2018 г.

pic.twitter.com/4vkvmSjwH0

— rosebud (@rosebuddlove) 5 октября 2018 г.

The best of the day...Twitter Trophy pic.twitter.com/CSDlCu8fuY

— paul nunez (@pnunez1963) 5 октября 2018 г.

Трампу за эту выходку "вручили Оскар" и посоветовали пользоваться средством гигиены с его же изображением.

Накануне в Сети был найден пузатый двойник Трампа Также Корреспондент писал о том, что в Британии установили памятник Трампу, кричащему на ребенка

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Источник: korrespondent.net

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