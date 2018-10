Трампа высмеяли за туалетную бумагу на ботинке

В Сети смеются над президентом Америки Дональдом Трампом из-за куска туалетной бумаги, прилипшей к ботинку. Пользователи заметили гигиеническое средство на подошве президента, поднимающегося по трапу самолета.

Видео набрало вирусную популярность и множество едких комментариев. Некоторые пользователи спокойно посоветовали президенту убрать туалетную бумагу с обуви. Другие решили, что Трамп так надоел всем американцам, что сами работники президента подшутили над ним.

ladies and gentlemen, the 45th POTUS #POTUS45 pic.twitter.com/yK5qt09Jya — ᴿealfarmacist (@real_farmacist) 5 октября 2018 г.

@realdonaldtrump might want to fire the toilet-paper-checker... pic.twitter.com/lVWMKEWQJo — KWaldeland (@kwaldeland) 4 октября 2018 г.

Only a clown like donnie! What a joke of a person. #FuckTrump #Disgraceful #UnfitToBePresident pic.twitter.com/e0nFVZuVIM — juandiego salazar (@juasamon) 5 октября 2018 г.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/f9Rwn60oNy — Edubl091413 (@EDIDDY212426) 5 октября 2018 г.

Haaaaaaaaaaaahahahahahahahaha😂🤣😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/uIXDGBiH47 — 🇺🇸🏈👠PatsGirl™✈️🌈 #KavaNOPE (@PatsGirlUSA) 5 октября 2018 г.

#WorstPresidentEVER #TrumpRussiaConspiracy #MoneyLaundering #TrumpFoundation #LiarInChief #MoronInChief #Dotard #ObstructionOfJustice #KavanaughLiedUnderOath #KavaNO #BlockBrett #VoteBlueToSaveAmerica #BlueWave2018 #FlipItBlue2018 #MuellerIsComingForYou #ResistanceRises pic.twitter.com/WvrFotPxvO — MagicMark (@MagicMark9) 5 октября 2018 г.

pic.twitter.com/4vkvmSjwH0 — rosebud (@rosebuddlove) 5 октября 2018 г.

The best of the day...Twitter Trophy pic.twitter.com/CSDlCu8fuY — paul nunez (@pnunez1963) 5 октября 2018 г.

Трампу за эту выходку "вручили Оскар" и посоветовали пользоваться средством гигиены с его же изображением.

