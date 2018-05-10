Трампа высмеяли за туалетную бумагу на ботинке

В Сети смеются над президентом Америки Дональдом Трампом из-за куска туалетной бумаги, прилипшей к ботинку. Пользователи заметили гигиеническое средство на подошве президента, поднимающегося по трапу самолета.
Видео набрало вирусную популярность и множество едких комментариев. Некоторые пользователи спокойно посоветовали президенту убрать туалетную бумагу с обуви. Другие решили, что Трамп так надоел всем американцам, что сами работники президента подшутили над ним.
ladies and gentlemen, the 45th POTUS #POTUS45 pic.twitter.com/yK5qt09Jya— ᴿealfarmacist (@real_farmacist) 5 октября 2018 г.
@realdonaldtrump might want to fire the toilet-paper-checker... pic.twitter.com/lVWMKEWQJo— KWaldeland (@kwaldeland) 4 октября 2018 г.
Only a clown like donnie! What a joke of a person. #FuckTrump #Disgraceful #UnfitToBePresident pic.twitter.com/e0nFVZuVIM— juandiego salazar (@juasamon) 5 октября 2018 г.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/f9Rwn60oNy— Edubl091413 (@EDIDDY212426) 5 октября 2018 г.
Haaaaaaaaaaaahahahahahahahaha😂🤣😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/uIXDGBiH47— 🇺🇸🏈👠PatsGirl™✈️🌈 #KavaNOPE (@PatsGirlUSA) 5 октября 2018 г.
#WorstPresidentEVER #TrumpRussiaConspiracy #MoneyLaundering #TrumpFoundation #LiarInChief #MoronInChief #Dotard #ObstructionOfJustice #KavanaughLiedUnderOath #KavaNO #BlockBrett #VoteBlueToSaveAmerica #BlueWave2018 #FlipItBlue2018 #MuellerIsComingForYou #ResistanceRises pic.twitter.com/WvrFotPxvO— MagicMark (@MagicMark9) 5 октября 2018 г.
pic.twitter.com/4vkvmSjwH0— rosebud (@rosebuddlove) 5 октября 2018 г.
The best of the day...Twitter Trophy pic.twitter.com/CSDlCu8fuY— paul nunez (@pnunez1963) 5 октября 2018 г.
Трампу за эту выходку "вручили Оскар" и посоветовали пользоваться средством гигиены с его же изображением.
Накануне в Сети был найден пузатый двойник Трампа Также Корреспондент писал о том, что в Британии установили памятник Трампу, кричащему на ребенка
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Источник: korrespondent.net
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