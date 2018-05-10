Лукашенко распорядился перевооружить армию

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился вооружить армию страны собственными образцами вооружения и модернизируя имеющиеся. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает БелТА.

"Мы видим, что происходит недалеко от нас, что происходит в Сирии. Изучая ситуацию, мы уже абсолютно понимаем, какая будет, не дай бог, война, как мы должны защищаться, какова численность наших Вооруженных сил должна быть. Мы приступили к разработке новых образцов оружия, необходимых для обороны Беларуси. Для нашей Беларуси не танки главное, не самолеты, а специальные войска", - заявил Лукашенко.

"Мы должны в любой точке Беларуси (если что-то вдруг случится) быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам соваться, и уйти. Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров более чем достаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100% положиться", - отметил он.

"Хорошо, сегодня Путин и другие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие - стрелковое, для мобильных войск технику - то, что мы можем создавать", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что "самолет для нас уже не оружие", ибо "любой самолет на взлете видят натовцы".

Ранее Лукашенко, который распорядился увеличить численность пограничников на границе с Украиной из-за якобы нелегальных поставок оружия в Беларусь.

В Госпогранслужбе Украины слова Лукашенко отпровергли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net