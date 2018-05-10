Глава Интерпола находится под следствием в Китае - СМИ

Пропавший президент Интерпола Мэн Хунвэй задержан и находится под следствием в Пекине. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на собственные источники в пятницу, 5 октября.

Как отмечается в публикации, его "забрали для допроса дисциплинарные власти, как только он приземлился в Китае на прошлой неделе".

"Мэн Хунвэй, который также занимает пост заместителя министра в Министерстве общественной безопасности КНР, был "задержан" для допроса правоохранителями, "как только (его самолет, - ред.) приземлился в Китае", - говорится в сообщении.

В каком расследовании фигурирует президент Интерпола, собеседник издания не уточнил, как и местонахождение Мэна Хунвэя.

Ранее сообщалось, что во Франции начали расследование в связи с исчезновением главы Интерпола после того, как в конце сентября он уехал в Китай.

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Источник: korrespondent.net