Наложница ИГИЛ. Кому дали Нобелевскую премию мира

Обладателями Нобелевской премии мира-2018 стали хирург из Демократической республики Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад, пережившая сексуальное рабство в "Исламском государстве".
"Мы решили присудить премию мира Денису Муквеге и Наде Мурад за их усилия в борьбе с сексуальным насилием как оружием войны и вооруженных конфликтов", - говорится в заявлении Нобелевского комитета.
Премия в этой категории ежегодно вручается человеку или организации, которые, по мнению Нобелевского комитета, внесли наибольший вклад в достижения "мира во всем мире". Корреспондент.net рассказывает подробности.
Спасший тысячи женщин гинеколог
63-летний гинеколог и хирург Денис Муквеге несколько десятилетий занимался спасением тысяч жертв массовых изнасилований в Демократической Республике Конго, как в военное, так и мирное время. Муквеге является крупнейшим специалистом современности в области лечения гинекологических травм.
В 1999 году он основал госпиталь Панзи в городе Букаву в ДРК и управляет им по сей день. Его деятельность была отмечена многими наградами, в том числе французскии орденом Почетного Легиона, премией ООН в области прав человека и премией Европарламента имени Сахарова.
"Важность его поступков не может быть переоценена. Его базовый принцип: справедливость должна быть для всех одна", - говорится в сообщении комитета.
Журнал Time включал Дениса Муквеге в список 100 самых влиятельных людей мира.
Он неоднократно критиковал правительство Конго и других стран за недостаточные усилия в борьбе с сексуальным насилием в качестве оружия войны.
По данным журналистов, Муквеге входил в список претендентов на получение награды в течение десяти лет.
Рабыня ИГИЛ
25-летняя езидка Надя Мурад провела несколько месяцев в сексуальном рабстве у боевиков террористической организации "Исламское государство".
Ей удалось сбежать из плена и перебраться в Германию, где она рассказала о пережитом насилии и занялась правозащитной деятельностью. Как заявил бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Муна, Мурад стала "голосом безгласных".
"Надя пережила ужасные события. Я плакал, когда услышал ее историю. Но это было не только из-за жалости. Я был тронут до слез тем, сколько сил и мужества оказалось у Нади. Она справедливо призывает к созданию общества, в котором все дети должны жить в мире", - говорил Мун в 2016 году.
Тогда в возрасте 23 лет она стала послом доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности, по торговле людьми в условиях конфликта.
Председатель Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен пояснила, что присуждением премии мира Наде Мурат они хотят подчеркнуть трудное положение женщин, которые особо подвержены сексуальному насилию во время вооруженных конфликтов.
На вопрос журналистов о связи такого решения с общественной кампанией по осуждению насилия против женщин #metoo, Райсс-Андерсен отметила, что эта кампания и военные преступления - разные вещи.
"Но их объединяют свидетельства о страданиях женщин, о насилии над ними и идея о том, что женщины не должны стыдиться об этом говорить", - сказала она.
Думали на Трампа
Президент США Дональд Трамп был в числе наиболее вероятных кандидатов на получение Нобелевской премии мира, сообщал ранее Time.
На премию его номинировали 18 членов американского сената в мае 2018 года "в знак признания его заслуг в деле достижения конца Корейской войны, денуклеаризации Корейского полуострова и возвращения мира в регион".
По данным издания, фаворитами также былаглава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Ожидалось, что им также могут вручить награду за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.
В этом году в списке было 329 кандидатов, в том числе 112 общественных и международных организаций. Имена номинантов не разглашаются и могут быть раскрыты только через 50 лет.
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Источник: korrespondent.net
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