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05. 10. 2018

Стала известна самая расточительная нация в Европе

Комитет по выбору экологического аудита назвал самую расточительную нацию в Европе. Об этом сообщает The Independent.

По данным The Environmental Audit Select Committee больше всего избыточной продажи одежды в Великобритании.

В Комитете призвали бороться с такой расточительностью. На собрание в Британский Парламент пригласили руководителей десяти крупнейших брендов, в том числе Marks & Spencer, Primark и Next.

Сообщается, что британцы сейчас покупают больше других наций в Европе, а объемы продаж одежды возросли в два раза по сравнению с прошлым десятилетием.

The Environmental Audit Select Committee утверждает, что торговля одеждой оказывает колоссальное влияние на всю планету, и производители должны отвечать за это.

Накануне завершилась неделя моды в Лондоне, удивив откровенностью и эпатажем.

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Источник: korrespondent.net

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