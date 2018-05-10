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05. 10. 2018

В Италии задержали крупного мафиози

Итальянские полицейские задержали одного из самых разыскиваемых преступников из мафиозной организации Коза ностра. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает пресс-служба Европейского полицейского агентства.

Правоохранители отмечают, что задержанный является сыном одного из видных членов группировки. Его имя не называется, но уточняется, что полиция искала его с 2016 года в связи с причастностью к тройному убийству, совершенному в 2006 году.

Напомним, в начале года в Италии в ходе спецоперации задержали 40 мафиози. Их обвиняли в вымогательстве, кражах, незаконном хранении оружия, мошенничестве, а также угрозах и насилии.

До этого на севере Италии полиция провела масштабную облаву на членов калабрийской мафии Ндрангета.

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Источник: korrespondent.net

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