В Саудовской Аравии посреди дороги обнаружили кровать с трупом

Полиция Саудовской Аравии вечером в четверг, 4 октября, обнаружила посреди шоссе в долине Талиа кровать, на которой под одеялом находилось тело мужчины. Об этом пишет Газета со ссылкой на Akhabaar24.com.

Инцидент произошел в 11 километрах от административного центра провинции Асир города Абха.

По данным полиции, после осмотра полицейские и судмедэксперты пришли к выводу, что тело принадлежит нелегальному мигранту, которого убили выстрелом из пулемета.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, разыскиваются виновные в преступлении.

Ранее сообщалось, что в квартире Вильнюса после аварийного вскрытия дверей был обнаружен труп мужчины. Тело нашел новый собственник недвижимости, купивший квартиру на аукционе.

Также сообщалось, что в Харькове под мостом нашли мешок, в котором находилось тело мертвого мужчины.

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Источник: korrespondent.net