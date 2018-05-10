В Израиле заявили, что C-300 не справятся с истребителями F-35

Эффективность израильской военной авиации в Сирии не снизится из-за поставок в эту страну российский зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом сказал министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби, сообщает Интерфакс в пятницу, 5 октября.
"Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи (С-300) на самом деле не ограничивают их эффективность", – заявил министр в эфире радиостанции Армии обороны Израиля.
"У нас есть малозаметные истребители, эти батареи даже не смогут их отследить", – подчеркнул израильский министр, имея в виду стелс-истребители F-35 американского производства, поставка которых началась с конца 2016 года.
Отвечая на вопрос, может ли поставка С-300 остановить нанесение Израилем ударов по Сирии, он сказал: "Безусловно, нет".
При этом Ханегби, член военно-политического кабинета Израиля, заметил, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 могут быть уничтожены с воздуха и, возможно, на земле.
"Несколько месяцев назад мы уже уничтожили сирийскую ракетную батарею", – сказал он, дав понять, что это же может произойти и с С-300.
По словам министра, возможности ЗРК С-300 давно учитываются Израилем при стратегическом планировании.
США уже поставили Израилю восемь истребителей F-35 стоимостью $125 млн. Еще 33 таких самолета будут переданы ВВС страны до 2021 года.
Напомним, в ночь на 18 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийскими ПВО. Погибли 15 военных. В России заявили, что этот инцидент произошел по вине Израиля.
Уже 24 сентября стало известно, что Россия вооружит Сирию ракетами С-300. Поставки предполагалось осуществить в течение двух недель. В ответ Израиль заявил, что С-300 будут уничтожаться, если они будут использованы против его авиации.
Во вторник, 2 октября, стало известно, что российские ЗРК С-300 уже в Сирии. Поставлено 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки. В целом будет поставлено два полка С-300.
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Источник: korrespondent.net
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