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05. 10. 2018

Сотрудник Генпрокуратуры задержан на взятке в $15 тысяч

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров САП и при содействии Генинспекции Генпрокуратуры разоблачили в получении взятки в размере $15 тысяч прокурора Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ.

Об этом сообщается на сайте НАБУ в пятницу, 5 октября.

"Как установило следствие, чиновник ГПУ, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал $20 тысяч за заключение соглашения о признании виновности с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины, на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытанием. В случае отказа от "предложения" старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказание в виде лишения свободы на срок 11-12 лет", – говорится в сообщении.

По условиям "сделки", деньги должны быть оплачены двумя траншами. Первый – $15 тысяч – как задаток, остальные $5 тысяч – перед направлением в суд заключенных между ним как прокурором в уголовном производстве и подозреваемыми соглашений о признании виновности.

"Сотрудник Генпрокуратуры разоблачен "на горячем". Во время обысков детективы НАБУ обнаружили предмет неправомерной выгоды в размере $15 тысяч", – говорится в информации ведомства.

Cмотрите фотогалерею: Сотрудник Генпрокуратуры задержан на взятке в $15 тысяч

Ранее в августе был задержан старший следователь ГПУ на взятке в $50 тысяч. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Также на взятке в $20 тысяч задержали начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павла Дроняка.

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Источник: korrespondent.net

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