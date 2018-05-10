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05. 10. 2018

МИД объяснил задержку с утверждением посла Венгрии

Отсутствие согласования Киевом кандидатуры нового посла Венгрии в Украине может быть сигналом о ее неприемлемости. Об этом в пятницу, 5 октября, на своей странице в соцсети Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь.

"Опять мы в чем-то виноваты? Или пресс-секретарь МИД Венгрии - не дипломат, или в очередной раз нагнетает. Объясняю: отсутствие агремана - может быть политическим сигналом; может быть сигналом о неприемлемости кандидатуры! Принимающая страна не обязана никому ничего объяснять", - написал он.

Знову ми у чомусь винні? Або прес-секретар МЗС Угорщини - не дипломат, або вчергове нагнітає. Пояснюю: відсутність агреману - може бути політичним сигналом; може бути сигналом про неприйнятність кандидатури!Держава, що приймає, не зобов'язана нікому нічого пояснювати https://t.co/oV7UVQKusQ

— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 5 октября 2018 г.

Ранее в МИД Венгрии заявили, что Украина затягивает согласование кандидатуры нового венгерского посла.

Напомним, 4 октября послу Венгрии в Украине вручили ноту с информацией, что консул Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

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Источник: korrespondent.net

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